Об’єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу противника, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Повітряні cили Збройних cил України 3 лютого завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів ЗС РФ в районі населеного пункту Новоіванівка. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що цей пункт управління розміщувався на території покинутої будівлі та використовувався для координації наступальних дій російських військ проти українських захисників на Курському напрямку.

В Генштабі підкреслили, що в результаті проведеної операції об’єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу противника.

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"Завдяки ретельно спланованим діям вдалося мінімізувати ризики для цивільного населення. Наша мета - знищити всі ключові пункти управління та інші військові об’єкти противника до повного припинення російської агресії", - йдеться у повідомленні.

Удари по території РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України у ніч на 31 січня завдали ураження по нафтопереробному заводі (НПЗ) "Лукойл-Волгограднафтопереробка" у Волгоградській області РФ.

Зокрема, удар був завданий спільно підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ, Головного управління розвідки та з іншими складовими Сил оборони.

У Генштабі зазначили, що цей НПЗ за проектною потужністю входить у десятку найбільших нафтопереробних заводів РФ та задіяний у забезпеченні окупаційної армії.

Також підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 3 лютого 2025 року уразили Волгоградський НПЗ ("Лукойл-Волгограднафтопереробка") та Астраханський газопереробний завод. Волгоградський НПЗ переробляє майже 6% всієї нафти в РФ, а Астраханський ГПЗ є одним із ключових енергетичних об'єктів РФ, що переробляє 12 млрд газового конденсату щорічно.

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