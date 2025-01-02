Було вжито всіх заходів для мінімізації загрози для місцевого цивільного населення.

Збройні сили України вдарили по командному пункту російської армії у Мар’їному Курської області.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Генерального штабу ЗСУ, удар було здійснено сьогодні, 2 січня. "2 січня Збройні сили України здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії РФ у населеному пункті Мар’їне, Курська область. Було вжито усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що ці вогневі ураження завдаються насамперед для послаблення здатності та бажання Росії здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення.

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"Збройні сили України невпинно продовжуватимуть виявляти та знищувати об’єкти військового командування країни-агресора", - підкреслили у Генштабі.

Ситуація в Курській області

Раніше сьогодні, 2 січня, український журналіст Денис Казанський заявив, що у селищі Іванівське Рильського району Курської області Росії було уражено місце дислокації військ Російської Федерації. Йдеться про ракетний удар.

Водночас тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олександр Хінштейн заявив про руйнування на "виключно мирних цивільних об'єктах" - Будинок культури, школа-інтернат, пошта та торговий центр. За його словами, ніхто не постраждав.

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