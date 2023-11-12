Знищено, зокрема, чотири склади боєприпасів загарбників.

На Таврійському напрямку загальні втрати Росії за добу склали 572 особи, знищено 32 одиниці ворожої військової техніки.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Він зауважив, що противник збільшив кількість авіаударів. Зокрема, із застосуванням керованих авіабомб.

Так, на Таврійському напрямку ворог завдав 30 авіаударів, провів 48 бойових зіткнень та здійснив 712 артобстрілів. Водночас підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1 тис. 67 вогневих завдань.

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"Загальні втрати ворога склали 572 особи. Знищено 32 одиниці військової техніки", - повідомив Тарнавський. Він додав, що йдеться, зокрема, про два танки, 14 бойових броньованих машин, три артилерійські системи, сім безпілотників та три одиниці спецтехніки.

Крім того, знищено було чотири склади боєприпасів та ще один важливий об’єкт противника. Ще 21 одиницю військової техніки ворога було пошкоджено.

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Раніше Генштаб Збройних сил України повідомив, загальні втрати ворога на 12 листопада 2023 року становлять приблизно 311 750 супротивників. При цьому упродовж минулої доби наші захисники знищили 1 100 ворогів.

11 листопада стало відомо, що на Таврійському напрямку значно зросли втрати росіян. Так, за попередню добу ЗСУ вдалося знешкодити понад 650 окупантів та 90 одиниць техніки, зокрема станцію радіоелектронної боротьби "Борисоглебск" та артилерійські системи 2С19 "Мста-С" і 2С5 "Гіацинт-С".

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