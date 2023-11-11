Також знищено 53 одиниці ворожої техніки, а ще 37 - пошкоджено.

На Таврійському напрямку значно зросли втрати росіян. За минулу добу ЗСУ вдалося знешкодити понад 650 окупантів та 90 одиниць техніки, зокрема станцію радіоелектронної боротьби "Борисоглебск" та артилерійські системи 2С19 "Мста-С" і 2С5 "Гіацинт-С".

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, на цьому напрямку росіяни за добу завдали 20 авіаударів, провели 58 бойових зіткнень та здійснили 1019 артобстрілів.

"Наші воїни та воїнки стійко тримають оборону на авдіївському напрямку", - зазначив він.

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Зокрема, безуспішними були спроби наступу росіян південно-східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького та Первомайського, Мар’їнки, Новомихайлівки, Старомайорського Донецької області та в районах Роботиного Запорізької області.

За словами Тарнавського, підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ на цьому напрямку протягом доби виконали 1092 вогневих завдання.

"Втрати ворога у живій силі значно зросли. Загальні втрати ворога склали 642 особи. 9 окупантів здалися в полон. Знищено 53 одиниці військової техніки… Ще 37 одиниць військової техніки ворога пошкоджено", - розповів командувач.

Серед знищеної техніки зокрема 7 танків, 11 бойових броньованих машин, 8 артсистем, 9 безпілотників, 15 автомобілів та 3 одиниці спецтехніки. Також знищено 3 склади боєприпасів росіян.

Втрати Росії в Україні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби українським захисникам та захисницям вдалося ліквідувати близько 1 тис. 130 російських військових та знищити майже 180 одиниць ворожої техніки та озброєння.

Відтак, загальні втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення наразі становлять близько 310 тис. 650 військових та понад 43,2 тис. одиниць різноманітної техніки та озброєння.

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