Ворог все ще створює загрозу вибуху на Запорізькій АЕС, наголошує президент.

Росія передала Білорусі більшу частину ядерної зброї, яку мала поставити. Однак, попри бряцання окупантів ядерною зброєю і погрози її застосувати, президент України Володимир Зеленський не вірить в таку можливість.

В інтерв’ю ABS News глава держави натомість акцентував, що українська розвідка вважає, що Росія могла замінувати найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію, готуючись до інсценованого вибуху, покликаного зупинити український контрнаступ.

Коментуючи заяву МАГАТЕ про те, що організацією не було виявлено доказів додаткового мінування, Зеленський зазначив: "Чи є інші вибухові речовини на місці? Так. Чи можуть вони побачити ці вибухові речовини зараз? Ні. Чи достатньо людей, які неупереджені, щоб робити якісь висновки щодо того, яка частина ділянки забруднена мінами? Ні".

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Ядерний удар по Україні - останні новини та прогнози

В червні президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї російським диктатором Володимиром Путіним "реальна" та засудив розгортання такої зброї в Білорусі.

В українській розвідці заявили, що станом на зараз не можна говорити про підвищений ризик застосування ядерної зброї проти України, але наголосили, що така загроза гіпотетично існує завжди.

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