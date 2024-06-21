Очільник МВС Ігор Клименко зазначив, що розуміє військових, які давно воюють та хочуть демобілізуватися.

Міністр МВС Ігор Клименко вважає, що зараз в Україні немає умов для проведення демобілізації військовослужбовців. За його словами, на фронті потрібні досвідчені бійці, які вже воюють понад два роки.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода". Клименко зазначив, що обговорював цю тему з командирами, які перебувають на лінії вогню. Вони дійшли висновку, що якщо демобілізувати тих, хто воює 2 роки, то є загроза обвалу фронту.

"Якщо ми демобілізуємо тих людей, які, наприклад, відслужили 2 роки, то в нас "просяде" фронт і підрозділи будуть неповноцінними. Ми зараз або маємо поновити боєздатність підрозділів і в нас має бути, як мінімум, рівноцінна заміна під час ротації діючих бригад і батальйонів... Ми не маємо права обвалити фронт", - наголосив міністр.

Відео дня

Він зауважив, що розуміє військових, які давно воюють та хочуть демобілізуватися, але ситуація на фронті та вцілому в Україні поки не дозволяє цього зробити. Фронт потребує досвідчених військових.

На думку Клименка, розмови про "більшу демобілізацію" можуть бути лише тоді, коли з'являться нові військові з досвідом. Зокрема, люди, які зараз тренуються, стануть досвідченими військовими через декілька місяців.

"Щоб утримати, нам потрібні досвідчені військові. Наприклад, ці люди, які зараз тренуються на полігоні, вони стануть досвідченими військовими через кілька місяців... Якщо буде два склади, тоді ми зможемо говорити про якусь більшу демобілізацію", - підсумував голова МВС.

Демобілізація військових

Нещодавно нардепка, членкиня комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз заявила, що якщо впродовж наступних 3-4 місяців буде така сама позитивна динаміка мобілізації, тоді в жовтні буде можливий розгляд проекту закону про демобілізацію.

Однак заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр), майор Максим Жорін наголошує, що наразі за будь-яких показників набору в армію демобілізація українських військовослужбовців поки неможлива.

На його думку, насамперед необхідно говорити про розв'язання проблемних питань із нестачею особового складу, які є.

"Потім про адекватну ротацію і можливості відпочинку та відновлення для бригад, які виходять із найбільш активних ділянок фронту. Тому що поки що "відпочинок" виглядає просто як перекидання на більш спокійні ділянки", - додав Жорін.

Вас також можуть зацікавити новини: