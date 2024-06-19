Бажано, щоб законопроект про демобілізацію, який можуть розробити, набув чинності у грудні, поділилася думкою народна обраниця.

Триває мобілізація в Україні, і від того, наскільки реалізація цього процесу буде вдалою, залежить те, чи буде проведено демобілізацію.

Якщо упродовж наступних 3-4 місяців буде така ж позитивна динаміка мобілізації, як упродовж травні і червня, тоді у жовтні можливий розгляд проекта закону про демобілізаційні заходи, розповіла нардеп, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз в ефірі "Еспресо".

Політик повідомила, що у середу, 19 червня, на засіданні робочої групи за участі представників Генштабу Збройних сил України та Міноборони порушили питання необхідності розробки законопроекту щодо демобілізації, який згідно з прикінцевим положенням закону про мобілізацію було довірено Кабміну.

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"Була досягнута домовленість, що Генштаб і Міноборони будуть відстежувати протягом 3-4 місяців динаміку здійснення мобілізації за новим законом. Якщо вона буде мати таку ж позитивну характеристику, як за травень та червень, тоді у жовтні має бути поданий відповідно розроблений законопроект щодо звільнення з військової служби в час дії воєнного стану, щоб він був розглянутий своєчасно та ухвалений депутатами", - поділилася політик.

За словами народної обраниці, бажано, щоб документ набрав чинності у грудні.

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Нагадаємо, 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Варто зазначити, що спочатку оновлений законопроект про мобілізаційні заходи містив положення про демобілізацію військовослужбовців через 36 місяців служби, однак потім пункт про звільнення з військової служби вирішили прибрати. Таке рішення ухвалили для того, щоб не ослабити нашу армію під час повномасштабної війни проти РФ.

За словами захисника України Олексія Тарасенка, через відсутність демобілізації "відчувається жорстока несправедливість щодо людей, які воюють два роки". За його словами, те, що не відбуваються демобілізаційні заходи, дуже негативно впливає на психологічний стан бійців та їхніх родин.

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