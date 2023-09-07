Столтенберг зазначив, що тепер у ЄС та НАТО немає іншого вибору, ніж дбати про безпеку шляхом інвестицій в оборону та підтримки України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг шкодує, що Росії вдалося уникнути відповідальності після окупації частини Грузії та українського Криму. Як повідомляє Радіо Свобода, про це він сказав, виступаючи на комітеті Європарламенту з питань оборони та закордонних справ.

"Була Грузія у 2008, був Крим у 2014, а потім повномасштабне вторгнення у 2022 році. Росія змогла уникнути відповідальності, і я шкодую про це", – зазначив Столтенберг.

Тепер, за його словами, у ЄС та НАТО немає іншого вибору, ніж дбати про безпеку шляхом інвестицій в оборону та підтримки України.

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"Бо якщо Путін виграє в Україні, це буде трагедією для українців, але це так само небезпечно для нас, бо це буде знаком для авторитарних лідерів, що з допомогою військової сили можна зробити, що хочеш", – каже генсек.

Він також знову наголосив, що вторгнення Росії в Україну не було спровокованим з боку країн НАТО, і зауважив, що РФ погрожувала вторгненням в Україну, вимагаючи підписати договір, згідно з яким Альянс не мав би право більше приймати жодну країну.

"Росія вирішила контролювати сусідів, розподілити сфери інтересів. І каже, що це було провокацією, якщо якась країна вирішувала приєднатися до НАТО. Це не провокація, а демократичне суверенне право кожної держави обрати свій шлях", – заявив Столтенберг.

Окупація частини Грузії та Криму Росією - що треба знати

У серпні 2008 року російські війська вдерлися на територію Грузії під приводом захисту самопроголошеної Південної Осетії. Війна тривала протягом п'яти днів та забрала сотні життів.

Результатом стало визнання Росією "незалежності" сепаратистських регіонів Грузії Абхазії і Південної Осетії. В обох регіонах є російські війська та бази. Тбілісі й країни Заходу вважають ці території окупованими регіонами Грузії.

16 березня 2014 року, в Криму і Севастополі було проведено так званий "референдум" про статус півострова. За його нібито результатами, Росія незаконно анексувала Крим. У його проведенні брали участь російські військові, відбувалося затримання і викрадення проукраїнських активістів.

Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів голосування на "референдумі".

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