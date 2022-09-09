Для цього окупанти провели до сорока літаковильотів.

Упродовж поточної доби ворог завдав більше 12 ракетних та понад 12 авіаційних ударів по об’єктах на території України.

Про це йдеться у вечірньому зведенні на офіційній сторінці Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

Як зазначається, для цього російські окупанти провели до сорока літаковильотів.

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Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Великі Проходи, Старовірівка, Юр’ївка, Темирівка, Тернові Поди, Сухий Ставок, Барвінок та Білогірка.

"Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України, зокрема і з території та повітряного простору республіки Білорусь. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. В збройних силах Республіки Білорусь тривають командно-штабні навчання", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Раніше моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що військові навчання ЗС Білорусі продовжили щонайменше до 17 вересня.

Нагадаємо, секретар Ради Національної безпеки України Олексій Данілов розповідав, що Російська Федерація вербує громадян Білорусі на повномасштабну війну проти України.

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