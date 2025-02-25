Бійці переважно виконують обов’язки на колісних танках.

155-та бригада ЗСУ "Анна Київська", яку почали формувати навесні 2024 року і яка нещодавно опинилася в центрі гучного скандалу через масове дезертирство, нині виконує завдання на одному з найгарячіших відтинків фронту – під Покровськом у Донецькій області. Як пише "Радіо Свобода", таке рішення ухвалило військове командування, а журналіст телеканалу "Настоящее время" відвідав позиції бригади та поділився своїми враженнями.

Зазначається, що наразі бригада продовжує бойові дії на Покровському напрямку. Один із її військових, Геннадій, розповів, що знає бійців, які залишили підрозділ, але не засуджує їх.

"Напевно, у них на те були причини. Я нікого не засуджую, ситуації бувають різні", – зазначив він.

Відео дня

Його товариш по службі Петро вважає, що після того, як дезертири залишили підрозділ, бригада навіть зміцніла.

"Ті, хто хотів втекти, втекли. Хто хотів залишитися – залишилися. Кожна людина вибирає свій шлях, куди йому йти і де залишатися. Зараз бригада вже сформувалася нормальна, вже всі акліматизувалися, більшість людей зрозуміли, що робити. Якщо два місяці тому ми були бригадою, яка фактично з нуля прийшла на фронт і нічого не знала, то зараз ти вже знаєш, що робити, як робити. Ми вже набралися бойового досвіду", - розповів військовий.

Він також зазначає, що наразі не помічаю, щоб хтось втікав із бригади.

За словами Геннадія, їхній підрозділ вже встиг взяти в полон російських військових на Покровському напрямку. Бригада воює переважно на французькій техніці, зокрема на колісних танках, тому й проходила навчання у Франції.

Журналісти побачили, як Петро та Геннадій готують машину до бойового виїзду. Вони пояснили, що танк використовується для наближення до російських позицій і ведення вогню по окопах противника та його укріпленнях. Такі виїзди відбуваються кілька разів на день. Колісний танк маневрений і швидкий, але його броня не надто міцна, тому необхідно діяти оперативно, адже на Покровському напрямку активно працюють російські дрони-камікадзе.

"Поки що вона мене виручала, але були екіпажі, яких підбили", – сказав Петро, поплескуючи по броні своєї бойової машини.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, саме на Покровському напрямку нині зосереджена приблизно третина всіх бойових зіткнень між українськими та російськими силами.

Інші новини про 155 бригаду

Як писав УНІАН, під час формування 155-ї бригади планувалося, що вона стане елітним підрозділом. Однак ще до її розгортання на передовій близько 1700 військовослужбовців – тобто майже третина особового складу – самовільно залишили службу. Випадки дезертирства фіксувалися як у Франції, де проходило навчання бійців, так і на території України.

У січні 2025 року Печерський районний суд Києва заарештував екскомандира бригади, полковника Дмитра Рюмшина. Йому інкримінують "бездіяльність в бойовій обстановці" (ч. 4 ст. 426 КК України). Слідство вважає, що він не вжив заходів щодо запобігання правопорушенням у підрозділі, зокрема самовільному залишенню частини військовослужбовцями. Сам Рюмшин заперечує свою провину.

Вас також можуть зацікавити новини: