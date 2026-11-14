Зеленський назвав кроки, які можуть схилити Путіна до поступок у війні

До кінця року з'явиться можливість домовитися про деескалацію.

Російський диктатор Володимир Путін може піти на поступки у війні в Україні лише за умови, якщо США ухвалять сильний пакет підтримки. За такої умови можливо досягти деескалації вже до кінця року. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

"Росія піде на реалістичні кроки в той момент, коли Конгрес Сполучених Штатів Америки буде готовий ухвалити рішення щодо сильного пакету підтримки для України. У цьому пакеті можуть бути дві речі – санкції і зброя", - зазначив він.

Зеленський зауважив, що під час зустрічі з Трампом у 2024 році привіз йому План перемоги, у якому було чітко зазначено: якщо США надають Україні чітку допомогу - Путін сяде за стіл перемовин і буде готовий до реальних кроків.

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Президент наголосив: якщо Конгрес США зможе подумати про підтримку такої ідеї, то "до кінця року у сторін справді є можливість спробувати домовитися про хоч якусь деескалацію".

"І тоді це вікно можливостей вже для всіх, і для росіян теж, незважаючи на те, що вони все ставлять на цю зиму. Бо якщо Україна посилиться, краще спробувати дипломатію, а не випробовувати це посилення. Такий мотив має бути сприйнятий Путіним", - підкреслив він.

Чи можливе завершення війни у цьому році

Після зустрічі в Абу-Дабі член переговірної делегації, голова парламентської фракції "Слуга народу", Давид Арахамія заявив, що сторони досягли значного прогресу на цій зустрічі і додав, що команди досягли хорошого імпульсу для того, аби знайти рішення до настання Нового року.

Водночас Зеленський заявляв, що Путін сказав наближеним безпосередньо до нього людям, що він хоче знищити життя у великих містах України, тому посилює удари по Києву, Дніпру, Харкову, Запоріжжю, Одесі.

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