Він зауважує, що на території України триває боротьба, масштабів якої світ не бачив з часів Другої світової війни.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний наголошує, що "ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей".

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"На нашій землі триває боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової. Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз. І ми це можемо зробити", - наголосив Залужний.

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Звільнення українських територій: позиція ГУР

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов висловив думку, що взимку війна стихне, а навесні Україна звільнить свої території.

Буданов зазначив, що "взимку війна значною мірою стихне". "І після зими почнеться завершення цього конфлікту - виходом на першому етапі на адмінкордони станом на 1991 рік", - сказав він.

За словами Буданова, спираючись на відомі йому факти, українські Збройні сили звільнять Крим до кінця весни. "Можливо, трішки раніше - в днях можна помилятися, в алгоритмі - ні", - наголосив він.

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