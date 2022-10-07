Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний наголошує, що "ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей".
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"На нашій землі триває боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової. Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз. І ми це можемо зробити", - наголосив Залужний.
Звільнення українських територій: позиція ГУР
Як повідомляв УНІАН, 30 вересня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов висловив думку, що взимку війна стихне, а навесні Україна звільнить свої території.
Буданов зазначив, що "взимку війна значною мірою стихне". "І після зими почнеться завершення цього конфлікту - виходом на першому етапі на адмінкордони станом на 1991 рік", - сказав він.
За словами Буданова, спираючись на відомі йому факти, українські Збройні сили звільнять Крим до кінця весни. "Можливо, трішки раніше - в днях можна помилятися, в алгоритмі - ні", - наголосив він.