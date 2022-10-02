Головнокомандувач армії України висловив вдячність американському народу та його лідерам за послідовну й непохитну підтримку нашої держави.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний обговорив з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генералом Марком Міллі питання забезпечення Сил оборони України.

Про це Залужний повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Цього вечора провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Обговорили питання забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської збройної агресії", - зазначив він.

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Залужний додав, що вдячний всьому американському народу та його лідерам за послідовну і непохитну підтримку України у ці важкі часи.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня Валерій Залужний повідомив, що у телефонному режимі обговорив з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі подальші плани та потреби ЗСУ.

За словами Залужного, він обмінявся з Каволі думками щодо оперативної обстановки, подальших планів та потреб в озброєнні, а також поділився з ним баченням Генерального штабу ЗСУ щодо реагування на мобілізацію в РФ.

Забезпечення армії України - важливі новини

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні держави, зокрема, США й країни-члени Євросоюзу почали активно допомагати ЗСУ.

Американська сторона вже надала Києву високоточне озброєння, у тому числі реактивні артилерійські системи HIMARS.

2 жовтня повідомлялося, що Данія, Німеччина й Норвегія заплатять за виробництво для української держави самохідних артилерійських установок Zuzana 2. Ці європейські держави погодилися зробити внесок на загальну суму близько 92 млн євро.

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