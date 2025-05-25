Підприємство зазнало значних руйнувань.

В ніч проти пʼятниці, 23 травня, Сили оборони України завдали удару по заводу "Енергія" в місті Єлець Липецької області РФ.

Зʼявилися супутникові знімки з наслідками атаки по російському підприємству. Кадри опублікувано на сторінці Open Source Centre в соцмережі Х.

Підприємство, де, як повідомляється, росіяни виготовляють компоненти для ракет "Іскандер" і авіабомб, зазнало значних руйнувань.

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На опублікованих супутникових знімках від Planet можна розгледіти сутєві пошкодження одного з приміщень:

Атака на завод "Енергія"

Вночі 23 травня до Липецької області РФ завітали українські дрони. Було уражено завод "Енергія", що офіційно підтвердили в Генеральному Штабі ЗСУ.

Зазначалося, що було зафіксовано серію вибухів. Після атаки на обʼєкті спалахнула пожежа.

Уражене підприємство є одним з найбільших в Росії виробників хімічних джерел струму. Зокрема, там виготовляються батареї для модулів, які є компонентом авіаційних бомб.

"Зупинка роботи ПАТ "Енергія" може залишити частину військової техніки та засобів ураження російських окупантів без критично важливих елементів живлення", – наголошували в Генштабі.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко зауважив, що завод "Енергія" також співпрацює з такими держструктурами країни-агресорки як "Роскосмос", МВС, ФСБ, МНС та "Газпром".

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