Завод "Енергія" зазнав руйнувань після атаки / колаж УНІАН, фото Google Maps, скріншот

В ніч проти пʼятниці, 23 травня, Сили оборони України завдали удару по заводу "Енергія" в місті Єлець Липецької області РФ.

Зʼявилися супутникові знімки з наслідками атаки по російському підприємству. Кадри опублікувано на сторінці Open Source Centre в соцмережі Х.

Підприємство, де, як повідомляється, росіяни виготовляють компоненти для ракет "Іскандер" і авіабомб, зазнало значних руйнувань.

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На опублікованих супутникових знімках від Planet можна розгледіти сутєві пошкодження одного з приміщень:

фото Open Source Centre, Planet

фото Open Source Centre, Planet

Атака на завод "Енергія"

Вночі 23 травня до Липецької області РФ завітали українські дрони. Було уражено завод "Енергія", що офіційно підтвердили в Генеральному Штабі ЗСУ. 

Зазначалося, що було зафіксовано серію вибухів. Після атаки на обʼєкті спалахнула пожежа. 

Уражене підприємство є одним з найбільших в Росії виробників хімічних джерел струму. Зокрема, там виготовляються батареї для модулів, які є компонентом авіаційних бомб.

"Зупинка роботи ПАТ "Енергія" може залишити частину військової техніки та засобів ураження російських окупантів без критично важливих елементів живлення", – наголошували в Генштабі. 

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко зауважив, що завод "Енергія" також співпрацює з такими держструктурами країни-агресорки як "Роскосмос", МВС, ФСБ, МНС та "Газпром".

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