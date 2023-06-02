За словами президента, обговорення створення цієї коаліції розпочалося лише нещодавно, але вже були перемовини з Німеччиною, Данією, Нідерландами та лідерами Євросоюзу.

Президент України Володимир Зеленський розповів, які держави можуть допомогти Україні у питанні створення "коаліції протиповітряної оборони", яка отримала назву "коаліції "Patriot", за одноіменною назвою системи ППО. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив на брифінгу у Києві.

За його словами, обговорення створення цієї коаліції розпочалося лише нещодавно.

"Це лише початковий етап створення цієї коаліції", - сказав глава держави.

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Зеленський уточнив, що провів "дуже важливі" перемовини з цього приводу з Німеччиною, Данією, Нідерландами та лідерами Євросоюзу.

"Питання не в тому, що кожна із цих країн, про які я сказав, можуть нам надати це. А питання у тому, що вони будуть шукати це… Хтось із них має такі можливості, хтось має фінанси, хтось має інші можливості політичні та особисті стосунки із державами, у яких є відповідні системи ППО", - додав він.

Президент підкреслив, що більшість розмов велася із країнами, з якими обговорюється коаліція винищувачів.

"Нам точно це потрібно. Ми вже бачимо, без якої кількості "Петріотів" нам буде складно. Наше завдання не 70-75+ відсотків ураження цілей, а 100 відсотків. Так, це дійсно амбітна ціль, вона дуже непроста. І не тільки через самі "Петріоти", а через чергу за ними чи не тільки "Петріотами", а за ракетами до них. Бо це великий дефіцит", - зауважив Зеленський.

Patriot в Україні

Як відомо, Україна отримала чотири системи ППО Patriot, які наразі активно застосовує для відбиття російських атак ракетами та дронами.

Зокрема, українським військовим завдяки цій системи вперше вдалося збити російську надзвукову ракету типу "Кинджал".

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