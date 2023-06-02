Також є новини і щодо літаків: союзники планують не обмежуватися F-16.

"Коаліція винищувачів" налічує уже склад із восьми країн. Як повідомив заступник керівника офісу президента України Ігор Жовква, до них згодом можуть долучитися і нові держави.

Чиновник відзначив, що одним із результатів поїздки Володимира Зеленського до Молдови на саміт Європейської політичної спільноти стала можливість чітко окреслити контури "коаліції винищувачів". Окрім цього, були зроблені реальні кроки для прискорення підготовки пілотів для керування винищувачами четвертого покоління, а також навчання персоналу для обслуговування літаків.

Зокрема Жовква зазначив, що серед літаків будуть представлені F-16, однак саме цими типами допомога обмежуватися не буде.

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"Оформилася основа європейської частини Коаліції за участю вже восьми країн (невдовзі буде більше): Великої Британії, Нідерландів, Польщі, Данії, Швеції, Бельгії, Португалії і Франції. З президентом Франції навіть ухвалено окрему спільну заяву з цього приводу", – передає слова заступника керівника ОП "Європейська правда".

Згідно з заявами Жовкви, поточні домовленості дозволяють розраховувати на конкретні рішення щодо плану та обсягів підготовки пілотів, техніків для обслуговування літаків, а також на забезпечення належної інфраструктури для винищувачів. Ці рішення можуть бути ухвалені вже під час наступного засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн").

"Коаліція винищувачів" для України: що відомо з актуального

Німеччина хоче підтримати "коаліцію винищувачів", однак не має відповідного устаткування. Як заявив міністр оборони Борис Пісторіус Берлін не має цих літаків американського виробництва, а також не може допомогти з навчанням українських пілотів.

Відразу після прибуття Володимира Зеленського на саміт Європейської політичної системи у Молдові президент заявив про те, що українська делегація буде займатися питанням "коаліції винищувачів" та пропозицією коаліції Patriot.

Нещодавно Олексій Резніков заявив, що бачить можливість отримати від союзників винищувачів іншого типу, окрім F-16.

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