Президент додав, що Україна не може втратити свою свободу.

Президент України Володимир Зеленський після провальної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі визнав, що Україні буде важко перемогти без американської підтримки, але вважає Європу готовою продовжувати фінансувати Київ.

Як пише BBC, ведучий Брет Байєр запитав Зеленського, чи зможе Україна стримати Росію без постійної підтримки США.

"Нам було б складно. Ось чому я тут", - відповів він.

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Президент додав, що Україна не може втратити свою свободу.

"Росіяни прийшли на нашу територію, у наші будинки... вони вбили так багато людей. Просто щоб забути про це, просто щоб сказати, що Путін чудовий хлопець, ні", - зазначив Зеленський.

За його словами, він відкритий для дипломатії з Росією, коли будуть гарантії безпеки для майбутнього України від США.

Президент вважає, що поточна військова допомога США недостатня.

"Ми не бачимо достатнього нового обсягу підтримки з боку Сполучених Штатів, при всій повазі ще раз", - зазначив він.

Відповідаючи на припущення сенатора-республіканця Ліндсі Грема про те, що США більше не зможуть вести з ним переговори, Зеленський заявив:

"Американці голосують за американського президента... і тільки українці голосують за свого президента".

Заява Зеленського про допомогу США

Президент України Володимир Зеленський сказав, що він вдячний президенту США Дональду Трампу і народу США за надану допомогу. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, зазначивши, що українці найбільше хочуть закінчити бойові дії.

"Ніхто не хоче закінчити війну більше, ніж ми. Я просто кажу, що нам зі США просто потрібно бути на одному боці, щоб зупинити Путіна", - пояснив Зеленський.

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