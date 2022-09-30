Українські війська мають суттєві результати на сході України і, зокрема, у Лимані Донецької області.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні до українського народу.

Він зазначив, що маємо суттєві результати на сході України.

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"Усі чули, що відбувається у Лимані Донецької області. Це кроки, які значать для нас дуже багато. І я дякую усім нашим бійцям за реалізацію цього елементу нашого оборонного задуму", - наголосив президент України.

Він додав, що "це дуже важливо".

Зеленський відзначив бійців 10 окремої гірсько-штурмової бригади і 54 окремої механізованої бригади за незмінну хоробрість, за героїзм на Сіверському та Бахмутському напрямах.

Він також подякував українським бійцям 214 окремого стрілецького батальйону Сил спеціальних операцій і 103 окремої бригади територіальної оборони за звільнення Ямполя.

Росіяни потрапили у Лиманський котел: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 вересня, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк підтвердив інформацію про оточення окупаційних військ в районі Лиману Донецької області. Він нагадав, що 8 років тому російські військові оточили українські війська під Іловайськом.

Своєю чергою речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що під вогневим контролем Збройних сил України фактично всі підходи, логістичні шляхи противника, якими він доставляв боєприпаси і живу силу. За словами Череватого, на цьому напрямку ворожа армія досить сильно укріплена.