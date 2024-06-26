ЗСУ потужно оновили втрати РФ: скільки окупантів 'мінуснули' за добу

Сили оборони України за минулу добу знешкодили понад 1,2 тис російських загарбників.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.
Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 26 червня 2024 року орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 538 тисяч 060 осіб, у тому числі 1 тис 220 за минулу добу,
- танків ‒ 8039 (+4) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 15 тис 450 (+19),
- артилерійських систем – 14 тис 321 (+40),
- реактивних систем залпового вогню – 1108,
- засобів ППО ‒ 863,
- літаків – 359,
- гелікоптерів – 326,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11435 (+22),
- крилаті ракети ‒ 2324,
- кораблі /катери ‒ 28,
- підводні човни - 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19407 (+45),
- спеціальна техніка ‒ 2409 (+6).
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв УНІАН, у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) стверджувалося, що Росія могла сформувати ще одну загальновійськову армію для розгортання на лінії фронту в Україні.
Водночас, нещодавно аналітики отримали дані, що окупанти перекинули частини 155-ї бригади морської піхоти та 9-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус "ДНР") із заходу та південного заходу від Донецька на Харківський напрямок.
В ISW зауважують, що російські військові, можливо, підпорядкували 9-ту мотострілецьку бригаду відродженій, можливо, ще з часів Другої світової війни, "51-ій армії".