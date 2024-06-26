ЗСУ потужно оновили втрати РФ: скільки окупантів 'мінуснули' за добу

Також було уражено 40 артилерійських систем ворога.

Сили оборони України за минулу добу знешкодили понад 1,2 тис російських загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 26 червня 2024 року орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 538 тисяч 060 осіб, у тому числі 1 тис 220 за минулу добу,

танків ‒ 8039 (+4) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 15 тис 450 (+19),

артилерійських систем – 14 тис 321 (+40),

реактивних систем залпового вогню – 1108,

засобів ППО ‒ 863,

літаків – 359,

гелікоптерів – 326,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11435 (+22),

крилаті ракети ‒ 2324,

кораблі /катери ‒ 28,

підводні човни - 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19407 (+45),

спеціальна техніка ‒ 2409 (+6).

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) стверджувалося, що Росія могла сформувати ще одну загальновійськову армію для розгортання на лінії фронту в Україні.

Водночас, нещодавно аналітики отримали дані, що окупанти перекинули частини 155-ї бригади морської піхоти та 9-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус "ДНР") із заходу та південного заходу від Донецька на Харківський напрямок.

В ISW зауважують, що російські військові, можливо, підпорядкували 9-ту мотострілецьку бригаду відродженій, можливо, ще з часів Другої світової війни, "51-ій армії".

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