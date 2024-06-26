Армія РФ проходить масштабні реформи, включаючи створення нових загальновійськових з'єднань армійського рівня.

Росія могла сформувати ще одну загальновійськову армію для розгортання на лінії фронту в Україні.

Як йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), російська армія проходить масштабні реформи, включаючи створення нових загальновійськових з'єднань армійського рівня. Заяви українських джерел про "51-шу армію" - "ранні індикатори того, що РФ сформувала ще одну загальновійськову армію для розгортання в Україні".

Речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх заявив, що російські військові мають намір перекинути на харківський напрямок частини "9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії". За його словами, російські війська перекинули на харківський напрямок російські підрозділи з Херсонської області та з інших напрямків.

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Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин заявив, що російські війська мають намір перекинути частини 155-ї бригади морської піхоти (Тихоокеанський флот) та "9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії" на харківський напрямок, щоб компенсувати втрати.

Як зазначають в ISW, нещодавно аналітики отримали дані, що окупанти перекинули частини 155-ї бригади морської піхоти та 9-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус "ДНР") із заходу та південного заходу від Донецька на Харківський напрямок. Повідомлень про "51-шу армію" не зафіксували.

В ISW зауважують, що російські військові, можливо, підпорядкували 9-ту мотострілецьку бригаду відродженій, можливо, ще з часів Другої світової війни, "51-ій армії".

Війна в Україні - останні новини

Триває повномасштабна війна в Україні, і наші воїни просунулися у місті Вовчанськ (Харківська область). Захисники української держави у цьому населеному пункті нещодавно трохи просунулися вздовж вулиці Соборної.

Супротивники почали активно наступати в Харківській області на початку травня й змогли неподалік кордону захопити кілька населених пунктів. На початку червня речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що наші бійці тримають під контролем близько 70% Вовчанська.

Пізніше повідомлялося, що вороги у цьому місті опинилися у пастці - втрапили в оточення на території агрегатного заводу. За словами співзасновника DeepState Романа Погорілого, точно невідомо, скільки окупантів втрапили у пастку.

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