Для враження ворожої техніки були застосовані FPV-дрони.

Сили оборони України уразили дронами багато техніки російських загарбників на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.

"На Бахмутському напрямку рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС" 92-ої окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка уразила 7 одиниць ворожої техніки FPV-дронами", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, уражено наступні види озброєння та техніки: Гармата С-60, Урал, Камаз, Гаубиця Д-30, БТР-Д та САУ 2с3 "Акація".

Також знищено Урал 4320. Втрати особового складу противника такі: одного знищено та двох поранено.

Війна в Україні - останні новини

За останніми даними Генерального штабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника неподалік Кліщіївки Донецької області. Також Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Мають частковий успіх в районі Андріївки Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На одному з напрямків підрозділи ЗСУ знищили техніку противника, в тому числі радіолокаційний комплекс розвідки й контролю стрільби "Зоопарк-1".

Вас також можуть зацікавити новини: