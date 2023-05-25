Сьогодні низка областей нашої держави "почервоніла" через повітряну атаку ворога.

Збройні сили України в ніч на 25 травня ліквідували 36 ударних дронів "Shahed-136/131", які РФ запустила по наших територіях в рамках нічної атаки.

Пуски відбувалися з північного та південного напрямків, уточнили Повітряні Сили ЗС України. Вдалося знищити всі цілі.

"Спільними зусиллями усі 36 "шахедів" знищено!", - вказали там.

Відомство уточнило, що метою цієї атаки, ймовірно, було ураження критичної інфраструктури та військових об’єктів в західних регіонах держави.

Сьогодні для захисту українського неба були залучені зенітно-ракетні війська, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи у зонах відповідальності Повітряних командувань "Південь", "Центр", "Захід" та інших підрозділів ЗСУ.

РФ в ніч на 25 травня атакувала Україну дронами

Нагадаємо, що сьогодні українці були змушені переживати чергову тривожну ніч через повітряну атаку окупантів. В низці областей пролунала повітряна тривога.

Зокрема, у Київській ОВА уточнили, що ворог запустив по наших територіях дрони. Відомо, що під час небезпеки росіяни атакували Харківську область. Перші відбої по Україні пішли 03:50.

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