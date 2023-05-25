Уночі в четвер, 25 травня, російські окупаційні війська атакували Україну дронами. В низці областей оголошено повітряну тривогу.
У Київській ОВА повідомили про загрозу застосування ворогом БпЛА.
"У Київській області небезпека застосування ворожих БпЛА. Сили ППО вже працюють. Перебувайте в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку і рідних!" – йдеться у повідомленні КОВА.
У Київській міській військовій адміністрації зауважили, ППО працює на підступах до столиці.
Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати тривогу.
Станом на 00:30 повітряна тривога оголошена в Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.
Оновлено 00:45: Повітряна тривога поширилася на Хмельницьку та Рівненську області.
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Атаки РФ по Україні: останні новини
23 травня 2023 року російські окупанти здійснили ракетний удар по Авдіївці. Внаслідок атаки під завалами зруйнованої багатоповерхівки загинули двоє людей. Під удар окупантів потрапила і пʼятиповерхівка, але там нікого не було.
Крім того, в ніч проти 23 травня росіяни атакували Україну дронами. Сили ППО знищили 6 "Шахедів" та два "Мерліна", які запустили окупанти.