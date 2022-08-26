Як зазначають військові, експлуатація мосту наразі неможлива.

ЗСУ завдавали ударів по Дар’ївському мосту через річку Інгулець в Херсонській області, зупинивши його експлуатацію.

Про це повідомляє ОК "Південь".

"Ракетно-артилерійськими підрозділами продовжено виконання вогневих завдань, в тому числі по забезпеченню контролю над Дар'ївським мостом", - йдеться в повідомленні.

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Цей міст через річку Інгулець розташований на трасі М14 між Новою Каховкою (біля 35 км) та Херсоном (біля 15 км).

ЗСУ б'ють по цій переправі не вперше. 23 липня ЗСУ також вдарили по Даріївському мосту через річку Інгулець. Тоді це було продиктовано необхідністю порушення логістики ворога.

У російських окупантів на Херсонщині через успішні удари ЗСУ почалася паніка. Повідомлялося, що у зв'язку з цим в Херсоні спостерігається масове вивезення сімей російських загарбників.

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