Через ці події почався масовий вивіз родин російських загарбників з Херсона.

У російських окупантів в Херсонській області почалася паніка через нещодавні удари українських військових по Антонівському і Каховському мостах.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич в Telegram.

"Внаслідок нещодавніх ударів ЗСУ по Антонівському та Каховському мостах в окупантів почалася паніка. Вчора Антонівський міст був оточений з обох боків, місцевих жителів не допускали. Також через ці події почався масовий вивіз родин військових РФ, які жили у Херсоні", - зазначив він.

Янушевич розповів, що окупанти намагаються створити картинку початку навчального року в захоплених освітніх закладах Херсонщини.

"Від тактики терору вони перейшли до підкупу. Батькам, які погодяться віддати своїх дітей до захоплених шкіл, пропонують щомісячно платити 4 тис. грн", - додав голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, вночі 8 серпня українські військові "відпрацювали вогневий контроль", є результати та влучання зокрема по Антонівському та Каховському мостах.

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