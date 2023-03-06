Українські державні структури вже розробили механізм, як відновлюватимуть свою роботу на деокупованій території.

У Міністерства внутрішніх справ вже готовий алгоритм відновлення своєї роботи на територіях Криму та ОРДЛО, які були окуповані з 2014 року. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

"У нас є розрахунки особового складу, персоналу наших служб. І, звичайно, ми працюємо в тісній взаємодії і з Міноборони, і з іншими міністерствами", – розповів Клименко.

Він зазначив, що перед українською державою в цілому стоїть складне комплексне завдання з відновлення нормального життя на території ОРДЛО і Криму після їх визволення. Належить відновлювати роботу держави у всіх сферах життя – від роботи поліції до функціонування дитячих садків.

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Перспективи визволення Криму

На думку військового експерта Романа Світана, майбутній контрнаступ ЗСУ відбудеться на південному напрямку – у бік Азовського моря. Жоден інший напрямок не має перспектив.

При цьому звільнення Криму не повинно стати непосильним завданням. Військовий експерт Олег Жданов упевнений, що ЗСУ не доведеться штурмувати окопи росіян в Криму "потом і кров'ю". Завдання цілком може бути вирішено впливом артилерії, що змусить ворога здати півострів.

Глава РНБО Олексій Данилов підкреслив, що Крим дійсно будуть звільняти саме військовою силою. Затверджені у 2021 році плани дипломатичної деокупації вже неактуальні.

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