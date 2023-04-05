Кримчан просять стати очима і вухами української армії на час майбутнього контрнаступу ЗСУ.

Напередодні українського контрнаступу військова розвідка просить кримчан повідомляти про місця розташування військових об'єктів ворога на території окупованого півострова. Список цілей, що цікавлять, опублікувала прес-служба Головного управління розвідки Міноборони.

Так, кримчан просять повідомляти українським розвідникам про наступні важливі об'єкти:

пункти дислокації ворожих військ та адреси проживання командного складу;

склади боєприпасів та сховища паливно-мастильних матеріалів;

бази розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;

точки дислокації засобів радіоелектронної розвідки і радіоелектронної боротьби (просять звертати увагу на всі антени і локатори);

розташування штабів і пунктів управління окупаційними військами;

бази зберігання і точки бойового чергування засобів протиповітряної оборони.

Україна готується до великого контрнаступу

За даними CNN українська армія вже готується до весняного контрнаступу. Зокрема зараз йде накопичення боєприпасів, паралельно завдаються удари по російських об'єктах в глибокому тилу.

Відео дня

Військовий експерт Роман Світан зазначає, що перед початком власне наступу ЗСУ розпочнуть кампанію з завдання ударів по тилових об'єктах ворога. Протягом декількох днів російський тил буде горіти.

Хоча Кримський півострів нині є глибоким тилом ворога, окупанти вже зараз активно готуються його обороняти. Примітно, що окопи риють не тільки біля адміністративного кордону з Херсонщиною, а й далі в глиб півострова.

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