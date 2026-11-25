ВМС США залучили компанію Raytheon до подальшої розробки ядерної крилатої ракети SLCM-N, призначеної для запуску з підводних човнів.

Військово-морські сили США уклали угоду з компанією Raytheon щодо подальшої розробки нового покоління крилатих ракет із ядерним оснащенням, які запускатимуть із підводних човнів. Проєкт передбачає вдосконалення конструкції ракети, інтеграцію ключових підсистем і підготовку до майбутніх демонстрацій прототипів, пише Defence Blog.

Йдеться про ракету Nuclear-Armed Sea-Launched Cruise Missile (SLCM-N). Компанія Raytheon, яка входить до складу RTX, отримала угоду в межах механізму Other Transactional Authority (OTA).

У межах угоди команда Advanced Technology компанії Raytheon зосередиться на вдосконаленні конструкції системи, інтеграції ключових підсистем і підготовці до демонстрації майбутніх прототипів.

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Під час розробки компанія використовуватиме підхід, заснований на модульних компонентах і вже наявних технологіях. Це має скоротити тривалість розробки та прискорити створення ракети.

Президент підрозділу Advanced Technology компанії Raytheon Колін Вілан заявив, що контракт відображає важливість посилення стримування та розширення можливостей реагування на нові загрози.

"Спираючись на десятиліття досвіду розробки крилатих ракет, ми застосовуємо перевірені знання у сфері проєктування, інтеграції та випробувань, щоб швидко створити високонадійну систему, на яку наша країна зможе покладатися у вирішальний момент", – зазначив він.

До розробки ядерної ракети залучать ще три компанії

У роботах над SLCM-N також братимуть участь Anduril Rocket Motor Systems, Divergent і Williams International.

У Raytheon зазначили, що співпраця з цими компаніями допоможе розширити промислову базу для швидшого створення передових оборонних систем.

Ядерна гонка у світі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, ядерні погрози Росії дедалі менше впливають на рішення Заходу, а здатність Кремля використовувати свій ядерний арсенал як інструмент стримування поступово слабшає. Однак це не настільки хороша новина, як може здатися, пише Financial Times.

Інша загроза полягає в тому, що ослаблення ядерного стримування може зробити звичайну війну більш імовірною. Якщо потенційні противники США вирішать, що Вашингтон не готовий застосувати ядерну зброю для захисту союзників, вони можуть наважитися на конвенційну агресію. Не виключено, що й сама Росія через це може менше побоюватися прямого конфлікту з НАТО.

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