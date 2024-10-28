В межах цієї ініціативи армія США співпрацює з приблизно 20 технологічними компаніями.

Армія США планує пришвидшити розробку та закупівлю озброєнь, аби йти в ногу з розвитком технологій та бути впевненими, що нове обладнання не застаріє до того часу, як воно потрапить до рук американських військових. Про це заявив начальник штабу армії США Ренді Джордж в інтерв'ю Bloomberg.

"Ми не можемо сказати, що купимо щось і воно буде готове через два роки, тому що ми знаємо, що технологія буде розвиватися далі. Ми намагаємося краще пояснити, що нам потрібно, замість того, щоб писати сотні сторінок вимог, намагаючись визначити, що це таке", - наголосив генерал.

У Bloomberg пояснили, що таке бачення полягає в тому, аби переглянути звичайний процес закупівель Пентагону, який може зайняти в середньому два роки, аби задовольнити вимоги щодо затвердження та фінансування.

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"Один з напрямків - закупівля найсучаснішого озброєння, в тому числі дронів і систем радіоелектронної боротьби, невеликими траншами замість того, щоб чекати на довгострокові замовлення на закупівлю. Цей процес був пілотований в рамках армійської ініціативи під назвою "Трансформація в контакті", яка має на меті забезпечити окремі бригади передовим обладнанням", - додали у виданні.

У матеріалі нагадали, що в межах програми "Трансформація в контакті" армія співпрацює з приблизно 20 компаніями, серед яких Anduril Industries Inc., Palantir Technologies Inc. і SpaceX.

Відомо, що програма почала свою роботу в трьох бригадах на початку 2024 року. В межах ініціативи до бригад було запрошено інженерів з приватного сектору, які будуть працювати разом з військовими.

"Це можливість бути пліч-о-пліч з реальними користувачами цієї системи, отримувати зворотний зв'язок безпосередньо від них про те, що їм подобається і що їм не подобається", - підкреслив директор зі стратегії компанії Anduril, в якої армія США придбала безпілотники Anduril Ghost-X, Кріс Броуз.

Водночас Ренді Джордж наголосив, що мав розмову з членами Конгресу та вищим керівництвом Пентагону, аби впевнитися, що вони підтримують такий план витрат.

"Я думаю, що всі розуміють, що нам потрібно пристосуватися і що ситуація змінюється. Я впевнений, що ми це зробимо, тому що я не думаю, що у нас є вибір", - вважає він.

Використання американської зброї на війні в Україні

Раніше у ЗСУ показали, як американська техніка успішно працює в Курській області. Зокрема при взаємодії БМП Bradley та танку Abrams було знищено укриття окупантів та підтримано українських піхотинців.

"Це абсолютно новий досвід для бійців, сповнений викликів. Чи міг би хтось уявити ще пів року тому, що американська техніка буде на території ворога?", - зазначили у 47 бригаді.

Раніше Пентагон розкрив вміст нового пакету військової допомоги Україні на суму 400 млн доларів. До цього пакету увійдуть боєприпаси для HIMARS, 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, протитанкові ракети TOW та інша зброя.

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