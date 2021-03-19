Протикорабельні батареї дають Києву реальну можливість захистити свою акваторію й узбережжя.

Військово-морські сили України отримали перші протикорабельні батареї. В понеділок конструкторське бюро "Луч" передало військовим прототипи ракетних систем "Нептун". І це сигнал про широкі заходи, покликані зміцнити оборону українського узбережжя від потенційної російської атаки.

Про це пише Forbes, додаючи, що на додачу до таких ракет, ВМС України також купує озброєні ракетами бойові човни і корвети. Ці судна допоможуть розширити радарне покриття в Чорному і Азовському морях. Але протикорабельні батареї на суходолі можуть стати реальними вбивцями, якщо російський Чорноморський флот наважиться атакувати Україну з моря.

"Наше завдання - включити системи "Нептун", ракети й патрульні човни, а також корвети в єдину оборонну систему, здатну відбити ворога в морі", - сказав міністр оброни Андрій Таран.

Читайте такожВМС України отримали ракетні комплекси "Нептун" (фото)Коли російські війська вторглися в Крим у 2014 році, вони швидко захопили об'єкти українських ВМС, а також значну частину старих радянських кораблів. Після завершення анексії півострова, Україна лишилася лише з одним 122-метровим фрегатом "Гетьман Сагайдачний", також з кількома десятками менших суден. Такий флот не має жодних шансів відбити наступ російських чорноморських сил, які включають крейсер, ескадрений міноносець, п'ять фрегатів, сім підводних човнів і два десятки патрульних катерів.

Київ запустив широку програму з метою закупити нові судна. Закупка 20 українських артилерійських катерів класу "Гюрза-М" була проведена в 2018 році після того, як Росія захопила два українських судна в Керченській протоці. Зрештою, Москва повернула їх. Але станом на 2021 рік Україна завершила будівництво лише 7 катерів "Гюрза-М". Тим часом, Київ отримав також два легко озброєних катера від берегової охорони США.

ВМС України в майбутньому отримають нові судна, серед яких буде більше катерів і американські патрульні човни Mk VI. Британська фірма погодилася збудувати для України шість 45-метрових ракетних човна, на які Лондон виділить 1,6 мільярда доларів. Міністерство оборони України також отримало ліцензію на будівництво турецьких 100-метрових корветів.

Читайте такожУкраїнські військові разом з НАТО відпрацювали відбиття ворожого нападу в акваторії Чорного моря (фоторепортаж)Але всім цим суднам, зрештою, можуть відвести лише роль підтримки в разі будь-якої морської битви з флотом Росії. Катери й корвети будуть допомагати виявляти цілі для мобільних батарей "Нептун". Їхня власна вогнева сила буде відносно мізерною у порівнянні з тим, що буде стріляти з берега.

Під управлінням радарів ракети "Нептун" можуть знищувати кораблі на відстані 280 кілометрів. Це означає, що Україна може тримати під прицілом приблизно половину акваторії Чорного моря просто з власного узбережжя.

"Не відомо, скільки "Нептунів" Київ планує закупити. Але якщо український уряд хоче вчинити розумно, він буде витрачати більше на ракети і менше на кораблі. Батареї "Нептун" не просто б'ють далі й сильніше, ніж будь-яке військове судно, їх також неможливо потопити", - йдеться в статті.

Ракетні комплекси "Нептун": що про них відомо

У серпні 2020 року Таран підписав наказ про прийняття берегового ракетного комплексу "Нептун" на озброєння ЗСУ.

Дивізіони, на озброєнні яких перебуватиме комплекс, буде розміщено в південних областях України, що мають вихід до узбережжя Чорного та Азовського морів.

Комплекс «Нептун» включає рухомий командний пункт, уніфіковану самохідну пускову установку, транспортно-заряджальну машину, транспортну машину, комплект наземного обладнання, габаритно-масові макети крилатих ракет тощо.

Як заявляв Таран, перші дослідні зразки комплексу дозволять розпочати практичну підготовку військових, які надалі нестимуть бойові чергування та обслуговуватимуть серійний ракетний комплекс у складі бойових частин.

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Переклад: Лесь Димань