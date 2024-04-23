Далекобійні ATACMS здатні бити на 300 км, зазначає видання.

У новому пакеті військової допомоги Україні вартістю в майже 1 мільярд доларів Сполучені Штати можуть вперше передати далекобійні ракети ATACMS.

Про це пише CNN. Джерела повідомляють, що цей пакет має бути затверджений президентом США Джо Байденом після того, Сенат ухвалить новий законопроект про фінансування допомоги іноземним державам, де йдеться і про Україну.

Співрозмовники видання зауважили, що останніми тижнями представники адміністрації Байдена повідомляли в Конгресі, що в рамках нового пакету США, ймовірно, вперше надішлють Україні ATACMS великої дальності.

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Зазначається, що минулої осені США вперше передали Україні ATACMS середньої дальності. Ці ракети можуть досягати цілі на відстані близько 160 км. При цьому версія більшої дальності здатна бити на 300 км.

Новий пакет допомоги Україні від США: що відомо

23 квітня Reuters повідомило, що Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги Україні на суму 1 мільярд доларів. Відомо, що його оголосять в межах законопроекту про допомогу, який ще має розглянути Сенат та підписати президент США Джо Байден.

Агентство наголошує, що до нового пакету допомоги можуть увійти ЗРК Stinger, боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, 155-міліметрові артилерійські боєприпаси, протитанкові боєприпаси TOW і Javelin тощо.

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