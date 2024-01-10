Дрони нового покоління можуть не боятися систем РЕБ, а також не вимагають значних умінь від оператора.

FPV-дрони з машинним зором, які зараз тестують росіяни, можуть значно змінити ситуацію на фронті, оскільки вони можуть не боятися систем РЕБ, а також не вимагають значних умінь від оператора. Про особливості цих дронів розповів Radio NV військовий експерт Сергій Бескрестнов з позивним Флеш.

"Є поняття штучний інтелект. Це система, яка здатна розпізнавати цілі і розуміти, що це таке, відрізняти людину від техніки, дізнаватися, де знаходиться і яка техніка. Ця система може працювати з відеозображеннями, може самонавчатися. Це ми називаємо більш просунутою системою. Коли ми говоримо про елементи машинного зору, це досить спрощений варіант: оператор виділяє дрону на екрані квадратик, що це є метою ураження, і далі дрон летить, сам захоплює цей квадратик і по ньому орієнтується. Тобто оператор далі нічого не робить", — пояснив Флеш в ефірі Radio NV.

За словами експерта, FPV-дрони є зараз багато в чому вирішальними на всіх фронтах, і якщо вони будуть оснащені такою технологією, то зможуть долітати до цілей, незалежно від того, чи буде у них на шляху створене РЕБ перешкода.

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Крім того, за його словами, після установки в FPV-дрони машинного зору зменшиться потреба у висококваліфікованих пілотах таких дронів.

"Зараз це хлопці просто майстер-класу, це не кожному дано. Люди вчаться спочатку на курсах, потім місяцями напрацьовують практику польотів... дійсно, дуже складно стати таким пілотом. А з появою машинного зору завдання пілота спрощується", - пояснив експерт.

Він також додав, що зараз, коли дрон спускається дуже низько, з ним може бути втрачено зв'язок, а дрони, оснащені технологією машинного зору, навіть якщо зв'язок з ними буде втрачено, все одно вразять ціль.

"Звичайно, це спрощує роботу по рухомих цілях, тому що машинний зір може захопити таку ціль і її супроводжувати, летіти далі. І навіть часто виконати це завдання краще, ніж оператор. Тому це рішення дуже страшне для нас буде, і для противника, коли ми його впровадимо. Воно може дуже радикально змінити війну в плані FPV", - підсумував Флеш.

Що говорять в Україні про нові дрони РФ

Раніше повідомлялося, що Росія почала використовувати свої нові дрони з камерами нічного бачення для ударів по Нікополю, успішно реалізувавши запуск БПЛА у темну добу дня.

Як розповідав один з українських бійців, нові російські дрони з тепловізійними камерами радикально підвищили ефективність застосування дронів вночі, і особливо в зимовий період.

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