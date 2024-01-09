У російсько-українській війні дрони "еволюціонують" з страшними темпами і швидко змінюють тактику дій сторін.

На фронті спостерігається черговий етап еволюції дронів. "Пташки" з тепловізійними камерами радикально підвищили ефективність застосування дронів вночі, і особливо в зимовий період. Про це в коментарі LIGA.net розповів український піхотинець з позивним "Миколайович".

За його словами, на першому етапі FPV використовувалися для розвідки, потім їх стали застосовувати для ударів по цілях, а нове покоління дронів з інфрачервоними камерами може легко знаходити піхоту вночі.

"Якщо я захочу переглянути 20 метрів посадки – через гілки людину там навряд чи побачу. Але якщо дроном тепловізор підняти на 500 метрів – переміщення людей видно аж бігом", – розповідає боєць.

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"Миколайович" зазначає, що раніше на його напрямку всі переміщення, ротації та вивезення поранених проводили за можливості вночі, щоб ворожі розвідувальні БПЛА "Орлан" ці переміщення не фіксували. Але тепер все змінилося: "Орлани" навчилися швидко збивати, а ось FPV-дрони – поки ні.

"Збити цю дрібну погань - ціла проблема. Видимість у них просто чудова: тепловізор спрацьовує на різницю температури всього в три градуси. Коли на вулиці мороз -10, а температура тіла – плюс 36,6, люди світяться, як різдвяні ялинки", – зазначає солдат.

Аналогічно тепловізори дозволяють легко виявити позиції противника, оскільки взимку бійцям потрібно грітися. А в тепловізорі навіть "окопна свічка" сильно "фонить".

Війна в Україні - ситуація з безпілотниками

Як писав УНІАН, в Іспанії почалася розробка зброї, яка гостро необхідна українській армії прямо зараз. Йдеться про дешеві малогабаритні ракети для протидії ворожим безпілотникам.

Нещодавно президент Володимир Зеленський пообіцяв, що цього року українська промисловість виготовить мільйон дронів.

Однак військові кажуть, що за нинішніми мірками цього вже мало. Потрібно в рази більше, якщо Україна хоче не просто тримати фронт, а наступати.

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