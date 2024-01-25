Він пояснив, як працюватиме "Коаліція артилерії".

Франція вже передала Україні чотири реактивні системи залпового вогню LRU, яка є модифікацією американської M270.

Про це заявив генерал Жан-Мішель Гійотон, який очолює новостворену міністром Збройних сил Себастьяном Лекорну коаліцію "Артилерія для України". На питання, чому саме Франція очолила цю коаліцію, він сказав, що її артилерія має довгу історію.

"Ми можемо повернутися до Людовика XIV і створення першого артилерійського полку в 1671 році. Сьогодні цей полк навчає українських артилеристів використанню реактивних систем залпового вогню. Цей історичний вимір доповнюється індустріальною досконалістю. Прикладом цього є компанія Nexter, яка виробляє гармату "CAESAR", - сказав Гійотон.

Він називає "CAESAR" ідеальним компромісом між мобільністю, захистом, вогневою потужністю, дальністю та точністю. "Франція має законне право очолити цю коаліцію, враховуючи артилерійське обладнання, передане Україні: близько тридцяти "CAESAR", порівняно з 75, які ми мали, чотири унітарні реактивні пускові установки, гармати TRF1 і 120-мм міномети", - додав генерал.

РСЗВ LRU - це французька модифікація американської реактивної системи залпового вогню M270. Вона побудована на гусеничній базі БМП "Бредлі" та має дальність польоту снарядів не менше 80-85 км.

Що відомо про коаліцію "Артилерія для України"

За словами Гійотона, роль коаліції полягає в тому, щоб організувати західну допомогу і потреби України так, щоб вони якомога краще відповідали один одному в оперативному сегменті.

Місія має два горизонти: короткостроковий і довгостроковий. Перша мета - задовольнити нагальні потреби українців. Зокрема, мова йде про боєприпаси: треба врівноважити баланс сил, який наразі майже 1:6 на користь росіян, каже генерал. Друга нагальна потреба - це технічне обслуговування, треба відновити працездатність зламаної техніки.

У довгостроковій перспективі ця коаліція має допомогти Україні створити артилерію майбутнього і привести її у відповідність до стандартів НАТО.

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