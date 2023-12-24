Деталі розкрили в Міноборони України.

У січні 2024 року в Парижі почне роботу Коаліція артилерії з посилення української армії.

Про це повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк під час зустрічі із делегацією Сенату парламенту Франції.

Він наголосив, що для України дуже важливим є посилення вогневої міці завдяки постачанню союзниками артилерійських систем.

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Зокрема, за його словами, Збройні Сили України зацікавлені у подальшій закупівлі для своїх потреб самохідних артилерійських установок Caesar.

"САУ Caesar у бою продемонстрували високу ефективність, точність", – сказав Гаврилюк.

Він також зазначив, що у 2024 році заплановані випробування управління вогнем САУ Caesar із застосуванням штучного інтелекту.

За словами заступника міністра оборони, застосування ШІ дозволить скоротити використання боєприпасів на пристрілку і ураження цілей на 30%. При цьому Гаврилюк закликав французьку сторону сприяти у збільшенні кількості боєприпасів до САУ Caesar.

ЗСУ змушені економити боєприпаси через проблеми з поставками

У грудні українські військові розповіли журналістам BBC, які побували на передовій, що артилеристи вже змушені економити боєприпаси через скорочення надходжень західної військової допомоги.

Журналісти поспілкувалися з артилеристами 93-ї бригади, які відбивають щоденні російські наступи поблизу Бахмута. Українські солдати дуже задоволені американськими самохідними гаубицями M109 "Паладин". Однак бійці очікують, що ця зима на передовій не буде спокійною.

Експерти наголошують, що, як довела українська війна, ефективність артилерії залежить не тільки від її дальності чи руйнівної сили її снарядів, а й від її мобільності.

"10-хвилинний або 15-хвилинний час переміщення – те, що не спрацює проти хорошого ворога", – сказав журналістам на щорічній конференції Асоціації армії США генерал Джеймс Рейні з командування армії США, яке виконує задачі з модернізації.

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