Україна вже вдарила по Росії новим 'Нептуном', - Forbes

Успішне застосування "Довгого Нептуна", ймовірно, відбулося 14 березня по нафтопереробному заводі в Туапсе.

Україна має нову крилату ракету "Довгий Нептун" з дальністю 1000 км і вже застосувала її проти Росії, пише Forbes.

"Ми маємо значні результати", – заявив у суботу президент України Володимир Зеленський. "Довгий Нептун" був випробуваний і успішно використаний у бойових діях. Нова українська ракета, точний удар. Радіус дії – тисяча кілометрів".

"Довгий Нептун" є подовженою версією української протикорабельної крилатої ракети "Нептун", довжина якої складає 5 м - зброї, що потопила флагман Чорноморського флоту Росії "Москва" в квітні 2022 року.

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"Довгий Нептун" містить більше палива, ніж стандартний "Нептун". Його розробляли роками. Коли Зеленський нещодавно пообіцяв, що Україна виробить 100 000 боєприпасів великої дальності до 2025 року, він частково мав на увазі "Довгий Нептун", а також численні далекобійні вибухові безпілотники, які можуть долати понад 1600 км, щоб вражати цілі в глибині Росії.

Глибокі удари

Успішне застосування "Довгого Нептуна", про яке згадував Зеленський, ймовірно, було завдано 14 березня по нафтопереробному заводі в Туапсе, Росія, приблизно за 480 км від лінії фронту в Україні. Цей атака на Туапсе стала лише останнім у серії українських ударів по російських нафтових об’єктах, які минулого року знизили видобуток на 10%.

"Довгий Нептун" є важливою зброєю. Вражаючи сильніше, ніж ударні безпілотники, деякі з яких є модифікованими спортивними літаками, нова ракета допомагає Україні зменшити залежність від Сполучених Штатів і Європи у виробництві найкращих боєприпасів для глибоких ударів. США під керівництвом президента Дональда Трампа є в кращому випадку ненадійним союзником. А Європі не вистачає потужностей для виробництва необхідної кількості сучасних крилатих ракет для України.

Інші боєприпаси українського виробництва також наближаються до фронту, включаючи плануючі бомби повітряного базування та балістичні ракети наземного базування. Незважаючи на те, що Трамп сподівається, що Україна погодиться на можливе припинення вогню за посередництва США, що вигідно Росії, уряд Зеленського готується до того, що війна триватиме — і до можливого подальшого загострення.

"Довгий Нептун" - що відомо

Нагадаємо, 15 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що нова українська ракета "Довгий Нептун" пройшла випробування та успішне бойове застосування:

Про той факт, що Україна працює над "Довгим Нептуном" із дальністю в 1000 км стало відомо наприкінці 2023 року. Тоді заступник глави оборонного відомства України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив, що триває робота над новою модифікацією ракети для комплексу "Нептун". Тоді ж вона й отримала неофіційне позначення "Довгого Нептуна".

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