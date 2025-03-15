Дальність ракети - тисяча кілометрів, повідомив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нова українська ракета "Довгий Нептун" пройшла випробування та успішне бойове застосування.

"Сьогодні були доповіді щодо нашої ракетної програми. Є суттєві результати. "Довгий Нептун" пройшов випробування і успішне бойове застосування. Нова українська ракета, точний удар. Дистанція - тисяча кілометрів. Дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим. Продовжуємо працювати заради забезпечення української безпеки", - зазначив він.

Судячи з усього, йдеться про далекобійну модифікацію української ракети "Нептун".

Оновлено. У мережі публікують відео ймовірного успішного застосування "Довгого Нептуна". Не виключено, що саме він ударив по Туапсинському НПЗ 14 березня.

На оприлюдненому записі чути характерний звук. Але ця інформація потребує підтвердження.

Раніше в Міноборони заявляли, що Україна відновила і масштабувала серійне виробництво крилатих ракет Р-360 для комплексу "Нептун". Зазначалося, що модифіковані ракети тепер здатні вражати цілі на більшій дальності.

Наприкінці 2024 року Зеленський згадував про "Довгі Нептуни", говорячи загалом про українську ракетну програму:

"Що стосується нашої ракетної програми. Багато хто вже запам'ятав, насамперед росіяни, наші українські "Нептуни". Але ми зробили ще "Довгі Нептуни". Уже сама назва говорить про завдання. І вже є перші поразки".

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