Гаубиця М-30 була наймасовішою в радянській армії під час Другої світової війни та в перші повоєнні десятиліття.

Російська армія ймовірно почала використовувати на фронті гаубиці М-30, які серійно випускалися під час Другої світової війни. Це є черговим свідченням браку сучасної артилерії у країни-агресора.

Першим про використання росіянами гармати часів Сталіна повідомив ОСІНТ-дослідник, який діє на платформі Х під псевдонімом TheDeadDistrict. Пізніше російські Z-пабліки поширили це повідомлення, жодним словом його не заперечуючи.

Український військово-аналітичний портал Defense Express зазначає, що за наявною у відкритому доступі інформацією, на зберіганні в Росії досі залишалося до 2 тисяч одиниць М-30. Більше тільки її наступниці Д-30 – близько 2400 одиниць.

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Експерти зазначають, що М-30 за всіма характеристиками поступається Д-30 – кількістю обслуги, темпами і дальністю стрільби. Однак, якщо росіяни все ж вирішили знімати зі зберігання саме М-30 часів Другої світової, то в цьому аналітики вбачають конкретні мотиви.

"Очевидно, в даному випадку армія РФ за рахунок розконсервації старих артсистем хоче отримати відповідну "масу залпу" для підтримки вогнем дій своїх "штурмових груп". При цьому менша дальність стрільби та можливо гірша живучість (в плані ресурсу ствола), порівняно з тими ж Д-30, для самих російських військових можуть виглядати як прийнятного рівня проблеми", – пише Defense Express.

Гаубиця М-30: що треба знати

122-мм гаубиця М-30 — це радянська буксирувана гаубиця, яка активно використовувалася під час Другої світової війни та в післявоєнний період.

Гармату розробили у 1938 році, прийняли на озброєння у 1939-му, а серійно виробляли з 1940 по 1955 роки. Загалом було випущено понад 19 200 одиниць.

Дальність стрільби складала до 11,8 км, що було непоганим показником для свого часу, але є вкрай недостатнім для сучасної війни. Для розуміння, сучасна українська "Богдана" стріляє базовим снарядом на 40-42 км.

М-30 стала однією з наймасовіших гаубиць Червоної армії, активно використовувалася в Кореї, В'єтнамі, на Близькому Сході й залишалася на озброєнні деяких країн до XXI століття.

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