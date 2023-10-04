За даними британської розвідки, підводний човен врізався в ланцюгову та якірну перешкоди, які використовували ВМС Китаю для захоплення підводних човнів США та союзників.

Китайський атомний підводний човен зазнав аварії у Жовтому морі, потрапивши у свою ж пастку, призначену для захоплення кораблів союзників, внаслідок аварії ймовірно загинули 55 моряків.

Як повідомляє Daily Mail з посиланням на дані британської розвідки, 21 серпня під час виконання місії в Жовтому морі сталася аварія на борту підводного човна. За даними британської розвідки, внаслідок катастрофічного збою кисневих систем загинули 55 членів екіпажу: 22 офіцери, 7 курсантів офіцерів, 9 старшин, 17 матросів. Серед загиблих капітан полковник Сюе Йон Пен.

"Загибель моряків була спричинена гіпоксією внаслідок системного збою на підводному човні. Підводний човен врізався в ланцюгову та якірну перешкоди, які використовували ВМС Китаю для захоплення підводних човнів США та союзників. Це призвело до системних збоїв, на ремонт і спливання судна знадобилося шість годин. Бортова киснева система отруїла екіпаж після катастрофічної несправності", - зазначається у публікації.

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Водночас зазначається, що поки що у відкритому доступі немає незалежного підтвердження ймовірної втрати китайського підводного човна. Офіційно Китай заперечує факт інциденту. Крім того, зазначає видання, схоже, що Пекін відмовився вимагати міжнародної допомоги для свого постраждалого підводного човна.

Тайвань планує розробляти власні підводні човни для захисту від Китаю

тайванське питання є одним з найбільш чутливих у відносинах між США і Китаєм, оскільки Пекін вважає Тайвань своєю провінцією.

Нещодавно Тайвань представив свій перший підводний човен власної розробки. Хоча він не надійде на озброєння в найближчі два роки, це є важливим кроком у проекті, спрямованому на зміцнення захисту острова і стримування від китайського військово-морського флоту.

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