Можна з упевненістю казати, що Росія втратила ще один Ка-52.

20 травня біля Сизранського вищого військового авіаційного училища встановили списаний російський гелікоптер Ка-52‎.

Як повідомляється у пропагандистських російських Telegram-каналах, цей борт проходив службу в 6-й армії Військово-повітряних сил і протиповітряної оборони у місті Вязьма. Також цей гелікоптер брав участь у російсько-українській війні, де і зазнав важких ушкоджень.

Після цього його відправили на завод для відновлення. Втім, відновити льотну придатність Ка-52 росіяни не змогли і ухвалили рішення щодо створення пам'ятника. Таким чином, у Сизрані з’явився перший пам'ятник гелікоптеру Ка-52, який давно став одним із символів повномасштабної війни.

Відео дня

Ка-52 на війні в Україні

Машину багато років позиціонували як таку, що "не має аналогів в світі". Втім, в реаліях російсько-української війни вона виявилася дуже вразливою до сучасних засобів ППО.

За підрахунками аналітиків Oryx, під час війни росіяни могли втратити більше 60 таких машин. Частину з них знищили (або ушкодили) на землі. Зазначимо також, що останнім часом велику загрозу для Ка-52 представляють українські дрони.

З технічної точки зору гелікоптер є подальшим розвитком старого радянського Ка-50 "Чорна акула". Ка-52 може вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу та повітряні цілі на полі бою.

Одним із основних озброєнь вертольоту виступає протитанковий ракетний комплекс "Вихор", який може вражати цілі на дальності до 10 км. Гелікоптер може брати до 12 таких ракет.

За даними з відкритих джерел за всі роки змогли виробити приблизно 170-190 гелікоптерів Ка-52. Принаймні кілька десятків з цієї кількості пішли на експорт.

Вас також можуть зацікавити новини: