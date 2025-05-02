Експертиза по цій вибухівці не буде швидкою, адже від вибухонебезпечних речовин лишилися надто дрібні частинки.

Вибухівка, яку скидають російські безпілотні літальні апарати, може реагувати на що завгодно: на світло, вібрацію, тепло, рух чи тиск.

Про це в етері "Київ 24" сказав речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв, коментуючи відкладені у часі вибухи касетних боєприпасів у столиці. Він підкреслив, що сказати про тип і походження суббоєприпасів можна буде лише після проведення спеціальної експертизи.

За словами речника, заряд у них був такий, що від них лишилися дуже дрібні частки, за якими в короткий термін надто складно провести експертизу:

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"Дуже важко по них встановити, що це, і на що воно реагує… Вони можуть реагувати на світло, на тепло, на тиск. І в них можуть бути самоліквідатори"

Ієвлєв каже, що ці самоліквідатори можуть бути налаштовані на зовсім різний час: деякі можуть вибухати через три години, а деякі - через 10 годин. "Не можна сказати, що якщо воно пролежало добу, то до нього можна наближатися. У жодному разі навіть близько не підходити. Тому що реакція може бути на що завгодно: на світло, на вібрацію, на тепло, на рух, на тиск", - підкреслив він, закликавши відразу викликати відповідні служби.

Вибухи у Києві

Як повідомляв УНІАН, 1 травня у столиці повідомили про вибухи "відстрочених" касетних боєприпасів. За даними місцевої влади, у Дарницькому районі постраждала жінка.

Полковник запасу Збройних сил України Роман Світан вважає, що російські касетні боєприпаси були налаштовані на спрацьовування з відстрочкою.

Він попередив, що наближатися до них дуже небезпечно, оскільки внаслідок вибуху можна отримати серйозні каліцтва.

Нагадаємо, що це не перший випадок, коли окупанти скидають з дронів вибухонебезпечні предмети. Нещодавно у Державній службі з надзвичайних ситуацій закликали людей не підходити до них.

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