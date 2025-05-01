В одному з районів Києва сталися вибухи касетних боєприпасів, що можливо були розкидані з ворожих БПЛА під час попередньої атаки.

В одному з районів Києва сталися вибухи касетних боєприпасів, що можливо були розкидані з ворожих БПЛА під час попередньої атаки. Про це повідомив тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської РДА Олександр Поповцев.

"Сьогодні у Дарницькому районі, в мікрорайоні Бортничі, було зафіксовано вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які могли бути розкидані під час нічної атаки БпЛА", - написав він.

У зв’язку з цим всіх мешканців столиці закликають бути максимально обережними.

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У разі виявлення підозрілих предметів радять:

◾️ не наближатися до них;

◾️ відійти на безпечну відстань;

◾️ негайно викликати поліцію та рятувальників за номером 102;

◾️ точно вказати місце знаходження об’єкта.

Окупанти мінують Україну дронами

Як повідомляв УНІАН, раніше рятувальники попереджали, що Росія використовує кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5, якими дистанційно мінує нашу територію. У ДСНС України показавши фото небезпечної зброї.

Зовні ці боєприпаси схожі на невеликий м’ячик сріблястого кольору, а отже своїм виглядом можуть привертати увагу дітей, наголошували рятувальники.

Зокрема одна касета РБК-500 містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грамів кожна.

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