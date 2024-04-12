Цей БпЛА здатен нести різні боєприпаси на висоті до 1000 метрів зі швидкістю до 72 кілометри на годину і на відстань до 12 кілометрів.

Міністерство оборони України представило вітчизняний реактивний ударний безпілотник "Кажан" Е620. Про це йдеться у Telegram-каналі відомства.

"Кажан" Е620 – реактивний ударний безпілотник класу "бомбер" українського виробництва. Гексакоптер (безпілотник на шістьох гвинтах) може багато разів скидати боєприпаси чи міни на цілі", - мовиться у повідомленні.

Також в Міноборони поінформували, що цей БпЛА здатен нести різні боєприпаси на висоті до 1000 метрів зі швидкістю до 72 кілометри на годину і на відстань до 12 кілометрів.

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"За свідченнями військових, навчитися літати на "Кажані" можна досить швидко. Закуповували такі дрони підрозділам Сил оборони за кошти державного бюджету, у межах платформи UNITED24", - зазначили в міністерстві.

Виробництво дронів в Україні - подробиці

Як повідомляв УНІАН, раніше віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоро розповів, що серед безпілотників, які сьогодні застосовуються українськими воїнами на полі бою, 90% складають БпЛА українського виробництва. За словами Федорова, важливим є те, що технології не лише захищають життя українців на полі бою та є асиметричним ударом по ворогу, вони також залучають увагу всього світу до війни в Україні.

Лише з початку року українські удари, за оцінками, завдали шкоди низці нафтопереробним заводам, спричинивши значне падіння обсягів сирої нафти, яку Росія змогла переробити.

Київ планує виготовити тисячі безпілотників дальнього радіусу дії, які зможуть долетіти до Москви та Санкт-Петербурга, заявив Федоров. "Категорія безпілотних літальних апаратів-камікадзе великого радіусу дії зростає з радіусом польоту 300, 500, 700 і 1000 кілометрів", - сказав він.

Президент Володимир Зеленський поставив завдання виготовити мільйон безпілотників меншої дальності, що певною мірою компенсувати нестачу артилерійських снарядів.

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