Минулого року виробництво БПЛА в Україні зросло у 120 разів.

Серед безпілотників, які сьогодні застосовуються українськими воїнами на полі бою, 90% складають БПЛА українського виробництва.

Про це розповів віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час форуму "Україна. Рік 2024".

"В Україні сьогодні народжуються технології, які змінюють ситуацію на полі бою, які є по суті написанням сучасних доктрин в режимі реального часу. Це стиль нашої війни сьогодні – винаходити такі продукти... Ви бачите кілька продуктів, які були вироблені в 2022-2023 роках в Україні, їх не існувало взагалі до цього, тобто українці здатні швидко знаходити відповіді на питання, які виникають на полі бою", – сказав він.

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За словами Федорова, важливим є те, що технології не лише захищають життя українців на полі бою та є асиметричним ударом по ворогу, вони також залучають увагу всього світу до війни в Україні.

"Наша швидка реакція і технологічність призвела до того, що 90% сьогодні всіх БПЛА, які використовуються на полі бою, це БПЛА, які виробляються в Україні. Тільки за минулий рік ми прийняли більше 20 нормативно-правових актів, які створили найкращі умови ведення технологічного бізнесу в напрямку військових технологій в світі саме в Україні", – зазначив віце-прем’єр.

За словами Федорова, минулого року виробництво БПЛА в Україні зросло у 120 разів, а контрактів на закупівлі було укладено більше ніж 300 тисяч. І цього року масштабування цього процесу буде продовжуватися.

"Всі розуміють, що швидкість і реакція є вкрай важливими, аби асиметрично перемагати на полі бою, тому що в нас ніколи не буде стільки люде, скільки є у РФ. Але у нас є 300 тисяч інженерів, у нас є 200 компаній, які виробляють тільки БПЛА, і в кожній сфері ці компанії з’являються майже щодня. І це наша перевага, яку потрібно масштабувати", – наголосив Федоров.

За його словами, вся урядова команда вже працює над поставленим президентом планом з виробництва більше мільйона дронів цього року. Тільки в січні та лютому було укладено контрактів на виготовлення сотнень тисяч безпілотників.

"Ця ціль буде цього року виконана: тільки FPV буде більше мільйона, а взагалі по кожному напрямку – не тільки FPV, а і розвідувальні літаки, ударні коптери, далекобійні камікадзе, і човні, і наземні платформи, і РЕБ, - всього цього буде в цьому році більше", – зазначив міністр.

Федоров додав, що також зараз укладаються перші контракти на виробництво роботизованих систем, які дозволяють робити евакуацію, мінувати та розміновувати.

"Технології плюс сміливість українських воїнів – це наша формула перемоги", – зазначив він.

Застосування дронів в Україні

Нещодавно стало відомо, що українські дрони будуть оснащені штучним інтелектом - Україна підписала відповідний меморандум з німецькою компанією щодо співпраці у сфері безпеки і оборони.

Раніше віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців пройти безкоштовне навчання і збирати FPV-дрони вдома.

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