Це означає, що "пташки" долетять і до Москви, і до Санкт-Петербурга.

Українські безпілотники на другому році війни здійснили справжній прорив та навіть дісталися до Кремля. Це був сигнал диктатору Володимиру Путіну, що Україна має можливість завдати удару по самому серцю Москви.

Як пише The Times, атака на Кремль була здебільшого символічною, але впродовж року українські безпілотники вражали військові об’єкти на відстані до сотень кілометрів на території Росії. Останніми тижнями Україна здійснила серію атак безпілотників на енергетичні об’єкти. Атаки спрямовані на те, щоб зірвати постачання пального окупантам на передовій.

Лише з початку року українські удари, за оцінками, завдали шкоди шести нафтопереробним заводам, спричинивши значне падіння обсягів сирої нафти, яку Росія змогла переробити.

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Київ планує виготовити тисячі безпілотників дальнього радіусу дії, які зможуть долетіти до Москви та Санкт-Петербурга, заявив Михайло Федоров, міністр цифроої трансформації України.

"Категорія безпілотних літальних апаратів-камікадзе великого радіусу дії зростає з радіусом польоту 300, 500, 700 і 1000 кілометрів", - сказав він.

Президент Володимир Зеленський поставив завдання виготовити мільйон безпілотників меншої дальності, що певною мірою компенсувати нестачу артилерійських снарядів.

"Технології дійсно можуть нас врятувати", - сказав Федоров.

Роль безпілотників у війні

Вторгення Росії в Україну продемонструвало, що у сучасній війні безпілотники відіграють чималу роль – при чому йдеться як про малі дрони, так і про ударні БпЛА.

Так, в Україні було створено "Армію дронів". Проект демонструє доволі серйозні результати, щотижня знищуючи чимало ворожої техніки.

Крім того, 6 лютого Президент Володимир Зеленський своїм указом доручив створити у ЗСУ окремий рід сил для безпілотників. За словами Зеленського, це не питання майбутнього – це те, що повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом. Він підкреслив, що дрони – безпілотні системи – довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі.

Він наголосив, що Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам.

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