Квадрокоптер вперше провів у повітрі понад 10 годин.

Іспанська компанія Quaternium Technologies встановила рекорд тривалості польоту квадрокоптерів - її дрон провів у повітрі 10 годин і 14 хвилин.

Попередній рекорд належав їй же і становив 8 годин і 10 хвилин.

Електричні мультикоптери, особливо квадрокоптери - це проста у виробництві та управлінні конструкція, яка дозволяє не використовувати складний автомат перекосу або інші механізми. Для виконання будь-яких маневрів мультикоптеру досить поміняти тягу на гвинтах з потрібним співвідношенням. Але ця простота обумовлює низьку енергоефективність такої схеми управління в порівнянні з вертолітною, де якраз використовується автомат перекосу.

Крім того, в електричних дронах енергія запасається в літієвих акумуляторах, які по щільності енергії дуже далекі від спалюваного рідкого палива. Але якщо розміри і вантажопідйомність дрона дозволяють, його можна оснастити гібридною системою вироблення енергії. У ній за обертання гвинтів відповідають електромотори, але отримують електрику вони не з двигуна внутрішнього згоряння.

Польоти дронов: встановлені рекорди

За останні роки розробники гібридних дронів досягли великого прогресу: в кінці 2017 року Quaternium Technologies встановила рекорд, що склав 4 години і 40 хвилин, через півтора місяці китайці домоглися результату в сім з гаком годин. Тепер іспанська компанія знову побила рекорд (він був встановлений її ж інженерами в березні 2020 року).

Під час недавнього рекордного польоту інженери використовували останню модифікацію гібридного дрона HYBRiX. Вони закріпили на його нижній частині бак на 16 літрів бензину АІ-95 з невеликим додаванням олії. У новій версії фахівці поставили нову інжекційну систему від компанії Löweheiser, яка має масу 40 грам і більшу ефективність, ніж попередня. Це дозволило більш точно розрахувати витрату палива і знизити її. В результаті дрон провисів у повітрі 10 годин і 14 хвилин.

Класичні квадрокоптери теж отримують все більшу тривалість польоту. Наприклад, в травні DJI представила дрон Matrice 300 RTK, здатний проводити в повітрі 55 хвилин.

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Автор: Олег Давигора