Один такий літак може заправляти в повітрі одночасно два носія "Кинджалів".

Українці вже звикли до тривалих повітряних тривог через злети російських МіГ-31к, які є носіями ракет "Кинджал". Для продовження часу польоту МіГи дозаправляють в повітрі за допомогою Іл-78.

Аналітики Defence Express зазначили, що у ВКС Россії всього п'ять літаків Іл-78 і 10 модернізованих Іл-78м. Іл-78 на відміну від Іл-78м має можливість "конвертації назад" в транспортний літак через демонтаж баків з паливом безпосередньо у фюзеляжі і паливозаправних агрегатів.

Для заправки в повітрі Іл-78 оснащений трьома паливозаправними агрегатами УПАЗ-1, кожен з яких подає по 2200 літрів/хвилину. Загальний обсяг палива, який може бути на борту такого літака, 65 тонн на дальності польоту до 1000 кілометрів. При дальності польоту на 2000 км обсяг палива скорочується до 32-34 тонн.

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При цьому Іл-78м оснащений трьома паливозаправними агрегатами ПАЗ-1м - 2900 літрів в хвилину. Може брати на борт максимум до 85 тонн палива. При польоті на дистанцію до 1800 км Іл-78м може взяти на борт 60-65 тонн палива, а при польоті на 4000 км – до 32-34 тонн.

Крім того, крейсерська швидкість Іл-78 становить 800 км/год, тому тривалість польоту становить від 1,5 до 4 години. Також Іл-78 може одночасно заправляти або один стратегічний бомбардувальник, або два МіГа.

Щоб провести передачу палива в польоті літакам потрібно скинути швидкість до 450-520 км/год на висоті 4-7 км. Тривалість дозаправки - 15-20 хвилин. Аналітики відзначили, що один Іл-78 може нести палива на 1-3 повні дозаправки МіГа.

Тривалі тривоги в Україні - останні новини

Російські окупанти застосовують різні методи терору українців. В останні місяці армія РФ часто піднімає літаки МіГ-31к, які оснащені гіперзвуковими ракетами "Кинджал". Щоб продовжити тривалість польоту миті, росіяни проводять їх дозаправку в повітрі

17 листопада президент України Володимир Зеленський доручив розробити рішення, щоб уникнути довготривалих тривог через Вильоти російських МіГів.

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