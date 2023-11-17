Відповідне рішення мають запропонувати Міноборони, Генштаб та Кабмін.

Президент України Володимир Зеленський доручив посадовцям розробити рішення, за допомогою якого вдасться уникнути довготривалих тривог через вильоти російських носіїв "Кинджалів" МіГ-31К.

"Доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв "Кинджалів" не паралізували країну на години", - розповів Зеленський за результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача.

За його словами, більшість питань Ставки стосувалися забезпечення сил оборони наступного року. Зокрема, учасники засідання заслухали доповідь міністра оборони Рустема Умєрова про потреби воїнів у техніці, ракетах, боєприпасах, обладнанні та послугах – в усьому необхідному для подальшої деокупації України.

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Крім того, обговорили й реалізацію поточних контрактів та можливі контракти на наступний рік як із вітчизняним оборонно-промисловим комплексом, так і з закордонними постачальниками.

Також міністр стратегпрому Олександр Камишін доповів про нарощування обсягів виробництва на підприємствах вітчизняного ОПК та поточний стан, і перспективи багаторічної ракетної програми, ухваленої ще у 2021 році.

На засіданні доповідали й головнокомандувач ЗСУ та інші командувачі про ситуацію на фронті, зокрема в Лимані, Бахмуті, Авдіївці та на Херсонщина.

Повітряні тривоги через МіГ-31К

Як повідомляв УНІАН, останніми місяцями російські окупанти "тероризують" Україну частими зльотами літаків МіГ-31К, які можуть бути носіями гіперзвукових ракет "Кинджал". Крім того, ворог дозаправляє літаки у повітрі, що збільшує тривалість повітряної тривоги в Україні на кілька годин та фактично паралізує роботу більшості установ та організацій.

Водночас, авіаексперт Костянтин Криволап вважає, що, враховуючи цю загрозу, Україні варто зробити певні корективи у системі оповіщення про повітряну небезпеку для зменшення кількості тривалих тривог.

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