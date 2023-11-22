Щодо того, який рівень загрози буде, іншими словами в який колір малювати карту – це буде ухвалено на вищому рівні.

Схема оповіщення населення не зміниться через зльоти МіГ-31 не зміниться, оскільки він іноді злітає з ракетою, іноді без неї.

Про це заявив начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ Ігнат Юрій в ефірі Українського радіо.

За його словами, дуже часто інформація щодо присутності ракети на борту МіГ-31 залишається невідомою, тому Повітряні Сили ЗСУ будуть продовжувати оголошувати небезпеку і щодо ударних БПЛА, і щодо ракетної атаки, і щодо тактичної авіації чи РСЗВ.

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За словами Ігната, поки Повітряні Сили ЗСУ не отримали вказівок щодо того, як сповіщати населення у разі злету МіГ-31. Незмінним залишиться те, що Повітряні Сили ЗСУ в будь-якому разі будуть продовжувати оголошувати небезпеку і щодо ударних БПЛА, і щодо ракетної атаки, і щодо тактичної авіації чи РСЗВ.

"Для нас не зміниться схема оповіщення населення. Ми намагаємося це робити якомога швидше на офіційному телеграм-каналі. Щодо того, який рівень загрози буде, іншими словами в який колір малювати карту – це буде ухвалено на вищому рівні", - зазначив він.

Ігнат переконаний, що МіГ все одно буде злітати.

"Інколи інформація є, що МіГ злетів з ракетою, інколи – що без ракети, а іноді такої інформації немає. Тут ризикувати ми не маємо права", - заявив речник Повітряних сил.

Що передувало

Останніми місяцями російські окупанти "тероризують" Україну частими зльотами літаків МіГ-31К, які можуть бути носіями гіперзвукових ракет "Кинджал". Крім того, ворог дозаправляє літаки у повітрі, що збільшує тривалість повітряної тривоги в Україні на кілька годин та фактично паралізує роботу більшості установ та організацій.

17 листопада президент України Володимир Зеленський доручив посадовцям розробити рішення, за допомогою якого вдасться уникнути довготривалих тривог через вильоти російських носіїв "Кинджалів" МіГ-31К.

Він зауважив, що доручив Міністерству оборони, Генеральному штабу ЗСУ та Кабінету міністрів запропонувати рішення, аби вильоти носіїв "Кинджалів" не паралізували країну на години.

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