Останні винищувачі провели церемоніальний прощальний політ над містами країни.

Нідерланди повністю вивели з експлуатації винищувачі F-16. Про це повідомили у Міністерстві оборони цієї країни.

При цьому у відомстві зазначили, що машини отримають нове життя і будуть віддані Україні:

"Сьогодні Міноборони офіційно попрощалося з легендарним літаком"

Перед цим останні винищувачі F-16 провели церемоніальний прощальний політ над містами країни. Це стало вінцем 45-річної безперервної експлуатації винищувачів на озброєнні нідерландських Повітряних сил.

Таким чином, епоха F-16 закінчилася для Повітряних сил Нідерландів, але не для самих винищувачів. Так, 14 із обіцяних країною 18-ти нині знаходяться в Румунії та допомагають у підготовці, зокрема, й українських льотчиків.

Винищувачі F-16 на війні в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, США відправлять Україні унікальні керовані бомби середньої дальності для F-16. За даними Politico, бомби, відомі як Joint Standoff Weapon (JSOW), вже використовуються Повітряними силами та ВМС США і союзниками, і здатні вражати цілі на відстані понад 130 кілометрів за ідеальних умов, з можливістю застосування 225 кг унітарної, або ж із касетною бойовою частиною.

Як пише видання, це забезпечить Україні додаткову перевагу в можливостях для ударів по російських силах.

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